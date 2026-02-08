衆院選は８日、投開票が行われた。立憲民主党と公明党によって結党された「中道改革連合」が壊滅的な惨敗。テレビ各局の開票特番では、選挙前１７２議席から最悪「３０台」の予測まで出て、多くの報道陣が詰めかけた東京都内の開票センターはお通夜状態に。選挙恒例の当確者の名前ボードへの「花付け」も中止となった。午後８時台に、中野洋昌共同幹事長が各局の選挙特番に出演した。当初の予定では、午後９時から安住淳共同