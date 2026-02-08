ミラノ・コルティナオリンピックは８日、スノーボード女子パラレル大回転が行われ、金メダルを狙う三木つばき（浜松いわた信用金庫）は準々決勝で敗退し、メダル獲得はならなかった。予選を勝ち抜いた１６人が競う決勝トーナメント。１回戦でカナダ選手に０秒２２差で勝った三木は準々決勝で、地元イタリアのエリザ・カフォンと対戦。途中、やや上体が浮く場面もあり、わずか０秒０２差で敗れた。準々決勝では三木と金メダルを