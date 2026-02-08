入社初日。社内の異様な空気に、春奈さんは戸惑いを隠せませんでした。部長には「社員同士で足の引っ張り合いがある」と言われたのです。だけど、部長の「あなたの才能が潰されないように私が守る」という言葉に安心感を得た春奈さんでしたが…。＞＞【まんが】裏切り者は誰？