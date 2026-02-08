■ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子パラレル大回転決勝トーナメント（日本時間8日、リビーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボード女子パラレル大回転決勝トーナメントが行われて、三木つばき（22、浜松いわた信用金庫）が準々決勝でわずか0.02秒及ばず敗退となった。