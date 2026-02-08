衆院選は８日、投開票が行われた。夜に各党は開票センターを設置し、会見などを行った。「国民民主」「れいわ新選」「参政」は、東京都内の同じビルに設置した。４階・参政、５階・れいわ、８階・国民民主が陣取り、ビルには多数の報道陣が集まった。開票が締め切られる直前段階で、報道陣の数は、国民民主・約９０人、参政・約６０人。れいわは２０人足らずで、最も閑散としていた。