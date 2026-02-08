兵庫８区では、参院議員からくら替え出馬した自民党新人の青山繁晴さん（７３）が初当選を確実にした。青山さんは兵庫県尼崎市内の事務所で「何か新しいことをしてくれると感じてくれたのでは。どんな考え方の人とも一致点を探して、高市政権と前に進みたい」と述べた。兵庫８区は、これまで自民が連立パートナーだった公明党に配慮し、候補擁立を見送ってきた選挙区の一つ。現行の選挙制度で行われるようになった１９９６年以