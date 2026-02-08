衆議院選挙の新潟3区で自民党・前議員の斎藤洋明さんが当選確実です。地方の発展に力を入れたいとしたうえで、物価高対策など国民の負担を軽減させるため、高市政権の地盤を固める必要性を主張。地元県議を中心とした組織戦を妻の更紗さんや長男の太郎さんなど家族もサポート。6期目の当選を確実にしました。動画は陣営の様子と斎藤さんの喜びの声です。新潟市秋葉区や新発田市などからなる新潟3区では、斎藤さんのほか、参