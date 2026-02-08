現地２月８日に開催されるプレミアリーグ第25節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは三笘薫を擁するブライトンとアウェーで対戦する。 この一戦に先立ってスターティングメンバーが発表され、昨年12月14日のマンチェスター・シティ戦で右太ももの裏を負傷し、戦線を離脱していた鎌田がベンチ入りを果たした。途中出場で、約２か月ぶりの実戦復帰なるか。三笘は先発入りをしており、日本人対決が実現するかにも注