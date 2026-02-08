長崎市で6日に開幕した「長崎ランタンフェスティバル」。 8日はメーンイベントのひとつ「媽祖行列」が行われました。 長崎市館内町の旧唐人屋敷前広場。 （掛け声） 「航海安全の神 “媽祖様” でございます」 「媽祖行列」は、江戸時代に中国からの貿易船が長崎に入港している間、航海安全の神「媽祖」を、唐寺に運ぶ様子を再現しています。 華やかな中国衣装を纏った 約100人が市内の中心部を練