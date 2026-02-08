衆院選長野１区は、自民党の若林健太氏が当選した。若林氏は当選２回目。２０１０年〜２０１６年には参院議員も務めた。２０２４年の前回選は、党派閥の政治資金規正法違反事件の影響で比例選への重複立候補が認められず、落選。今回選で返り咲いた。