チームみらいの安野貴博党首は8日の記者会見で、高市早苗首相が提唱する社会保障と税の一体改革に向けた超党派の「国民会議」への参加を求める考えを示した。「今この瞬間、消費税減税をすべきではないと主張させてほしい」と述べた。