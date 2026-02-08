ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は5日目を終えた。権藤俊光（39＝大阪）が“三度目の正直”で地元G1初優出を決めた。過去2度の住之江記念レースは予選敗退と途中帰郷。全く結果を残せなかった。今回は2位での予選突破。準優9Rも力強かった。インから捲らせず差させず。他5艇をシャットアウトした。「あまり緊張しない方なんだけど、地元なのと記念ということで、だいぶ緊張しました」とレース後はホッと