スキルアップのために資格取得に励む人は多いですよね。履歴書の資格欄が埋まると、自分に自信も出ますし、就職や転職に有利になりそうに思えます。今回は資格コレクターな筆者の友人の資格をめぐる経験談になります。 資格は心の安定剤 20代の私は将来への漠然とした不安を減らすため、週末は資格取得を目的にスクールに通っていました。合格通知は私にとって心の安定剤。履歴書の資格欄に書く内容が増えるたび、自