【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、可愛いキャラ系のおもちゃが登場中。1月30日からはじまった第3弾では、第1弾 & 第2弾の全おもちゃが対象になったラストチャンス。お目当てを狙うのはもちろん、コンプリートを目指すのもおすすめです。今回は「ポムポムプリン」と「クレヨンしんちゃん」の、思わず欲しくなるようなおもちゃをご紹介します。 フォルムが映える可愛いおもちゃがズラリ！「ポムポム