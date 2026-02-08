【ミスタードーナツ】では今、クリームたっぷりな「新作ドーナツ」がラインナップ中。【GODIVA（ゴディバ）】と共同開発した5種類は、2月中旬までの期間限定で味わえます。スペシャル感をまとった贅沢なビジュアルも魅力的で、ちょっとしたご褒美気分も楽しませてくれそうです。今回は数あるラインナップの中から、クリーム好き必見のドーナツをご紹介します。 フレークチョコをまぶし