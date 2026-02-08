「副首都にふさわしい大阪の未来のあり方、都構想の設計図づくりをさせていただきたいと思う。議会の賛同、ご理解を得られるように努力し、さらに成長する大阪を目指していきたい」衆議院選挙の投開票日を迎えた2026年2月8日、吉村洋文知事（日本維新の会代表）と横山英幸大阪市長（同副代表）が辞職して行われた「大阪ダブル選」も同じく8日投開票が行われ、投票が締め切られた午後8時に報道各社が吉村氏と横山氏の当選確実を報じ