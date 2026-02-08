香川3区で当選大野敬太郎さん（自民・前） 香川3区で当選した大野敬太郎さん（自民・前）が支援者を前に当選の喜びを述べました。 「みなさん本当にありがとうございました。今回の選挙は以前も申し上げたように構図も変わり、連立、対立の構図も全く変わって危機感のある選挙だった。これまでも全力だったが、今回は5倍も10倍も、中盤終盤も最終日も手を抜くことなくガンガン押していこうという思いでやってきた。