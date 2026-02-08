２月９日に行われる京都競馬（２回４日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇り・４０％【馬場状態】芝（Ｂコース）良ダート稍重〜良芝は降雪の影響はなさそうだが、内が傷んでおり、外を通る差し、追い込み馬が有利。ダートはハイペースからの前崩れに警戒したい。芝＝逃げ△先行◎差し◎追込〇ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△