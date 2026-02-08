【衆院選・長野３区】当選確実となった自民・前職の井出庸生さん（48）が8日午後８時すぎ、支持者を前にあいさつしました。「いろいろな政党いろいろな候補者がいる中で、政権を担う意志、日本を背負って立つ力、そのことを有権者の皆さんに問いましたし、逆に有権者の皆さんも誰なら任せられるか、そういう視線で今回選挙を見てくださったのではないかなと思います」前職同士の一騎打ちだった前回と構図が一変。 4人が立候補しま