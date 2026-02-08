小泉進次郎防衛相が８日、フジテレビ系の「ＬＩＶＥ選挙サンデー」（午後７時５８分）に中継で生出演した。この日投開票された衆院選で自民党が圧勝が濃厚となった情勢についてコメントした。同局の出口調査では自民党が３００議席を超える大勝が濃厚になった状況に、「間違いなく高市総理に対する支持の広がりっていうのが勝因の最大のものだと思います」とコメント。高市人気というとか？という問いに「やはり覚悟、言葉に魂