８日放送の日本テレビ系「ｚｅｒｏ選挙」（午後７時５８分）では、午後８時の同局の出口調査発表で自民党と日本維新の会の与党が３４０議席を超え圧勝が濃厚と伝え、当選確実の情報を次々と報じた。キャスターで出演の嵐の櫻井翔は中継でつないだ小泉進次郎防衛相に質問をぶつけた。前回の参院選の際に反省点があると発言した点に触れ「今回はいかがでしたか？」とたずねた。これに小泉氏は「高市総理の覚悟、責任感というもの