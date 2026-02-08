雪の影響で国内の空の便は欠航が相次ぎました。航空各社によりますと8日、全日空で福岡・伊丹・鳥取・米子・小松など発着の171便、日本航空で大阪伊丹や出雲・但馬などを発着する105便がそれぞれ欠航し、あわせて4万4400人あまりに影響しました。9日朝も全日空が14便、日本航空が7便の欠航を決めています。