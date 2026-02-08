◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日スノーボード女子パラレル大回転（2026年2月8日リビーニョ・スノーパーク）決勝トーナメント（T）が行われ、三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）は準々決勝で敗れてメダルを逃した。女子パラレル大回転で14年ソチ五輪銀メダル・竹内智香（42＝広島ガス）以来の表彰台はならなかった。予選3位通過の三木は決勝T1回戦で青のコースを滑り、ケイリー・バック（カナダ）に0.22秒差で