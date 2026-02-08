8日投開票の衆院選で奈良1区では中道改革連合の馬淵澄夫氏が小選挙区で敗北しました。【映像】自民党が歴史的大勝か？ 衆院選速報（放送中）馬淵氏は支援者らを前に「最終の議席数はわかりませんが、我々としても全く太刀打ちできなかった」と述べました。さらに、自民党の獲得議席が300超という報道をうけて「ある意味争点を設定せずに行われた選挙で残念極まりない。もう一度必ず皆様方に、国論を二分するような争点設定や