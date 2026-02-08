注目の選挙区をみていきましょう。【東京15区】元国会議員で夫の音喜多駿さんと二人三脚で挑んだ日本維新の会の三次由梨香さん、敗北です。「20年後も47歳」若さを前面に押し出した自民党の大空幸星さんが、2回目の当選を確実としました。【山形3区】元大臣の貫禄勝ちです。山形3区は、こども政策担当大臣を務めた加藤鮎子さんが5回目の当選を確実にしました。自民党の故・加藤紘一元幹事長を父に持つ鮎子さんは、地吹雪の中、県内