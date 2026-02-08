元関西テレビアナウンサーで日本維新の会の新実彰平参院議員が8日夜に生配信されたカンテレの選挙特番「衆院選×大阪W選挙4時間生放送」）に電話出演。同日に衆院選とともに行われた大阪ダブル選で大阪府知事に同党の吉村洋文代表、大阪市長に横山英幸副代表が再選確実となった結果を受け、選挙戦で掲げた「大阪都構想」への3度目挑戦に対する私見を述べた。番組には、京都大学大学院教授の藤井聡氏らも出演し、活発な論議が