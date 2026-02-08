メディアのインタビューに答える中道改革連合の中野共同幹事長＝8日午後8時11分、東京都内のホテル比較第1党を目指して急ごしらえで結成した新党は敗北が決定的となった。東京都港区のホテルに設置された中道改革連合の開票センター。当選者に花を付けるボードは用意されず、8日午後8時から報道各社の開票速報が始まり、大苦戦が伝えられると、壇上に座る党幹部は厳しい表情を浮かべた。高い人気を誇る高市政権に対抗するため