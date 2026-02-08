ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は5日目を終えた。準優9Rに2号艇で登場した石本裕武（25＝大阪）だったが、1周1マーク差しが遅れて、近畿ダービー初優出はお預けに。それでも道中は沢田尚也との、し烈な3着争いを制し、舟券には貢献した。「足はターン回りが良かった。地元のG1で足も良かったし、得られるものはもちろんあった。次は優出できるようにもっと力をつけていきたい」この経験は必ず力とな