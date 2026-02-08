衆院選・広島１区で１２回目の当選を確実した岸田文雄元首相にインタビューしました。岸田氏は「（公明の連立離脱で）枠組みが変わり、票の出方が分からないという不安の声がたくさんあった一方で、選挙戦を通じて自民党に対する前向きな声、後押しの風も感じた」と選挙戦を振り返りました。また、物価高対策をはじめとした経済政策について「給付や減税はもちろん大事だが、それだけでは日本の経済は大きくならない。賃上