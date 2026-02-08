２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。奈良１区で、中道・馬淵澄夫氏の「小選挙区敗戦」が確実となりました。この報を受けて、馬淵氏が支援者らに「敗戦の弁」を述べました。（奈良１区・中道・馬淵澄夫氏）この間に私を支えていただいた多くの皆様方、また初挑戦から数えて27年間、多くの方々にご厚情賜りましたが、私の不徳の致すところ、今回このような結果になりましたことを心からお詫び申し上げます。誠に申し訳ございま