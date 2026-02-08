日本維新の会の吉村代表は８日夜、大阪市内で開いた記者会見で、自民党と連立政権を組んで初の衆院選について「自民党の旋風が吹く中、８０を超える選挙区で（自民候補と）争ってきた。なぜ維新が必要なのかを訴えることに力を入れ、連立政権のアクセル役になるんだという強い思いのもとで選挙戦を戦ってきた」と振り返り、「非常に難しく厳しい選挙だった」と語った。