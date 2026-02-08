ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子パラレル大回転の予選と決勝が８日に行われ、掛川市出身の三木つばき（２２）＝掛川桜ケ丘中出＝が出場した。所属先の浜松いわた信用金庫では、パブリックビューイング（ＰＶ）が開催され、会場には、およそ１５０人が詰めかけた。冬季五輪で静岡県勢初のメダル獲得を狙うヒロインに声援が届けとばかりに、来場者がピンクのスティックバルーンをたたいた。応援に駆けつけた中野祐介浜