トランプ米政権は8日、衆院選で与党の議席過半数獲得が確実となり、高市早苗首相が続投し安定政権を築く見通しが強まったことを歓迎した。中国や韓国のメディアは日本メディアを引用し、与党が過半数を獲得する見込みだと速報した。トランプ大統領は3月19日にホワイトハウスで高市氏と日米首脳会談を行う予定。安全保障や経済分野で台頭する中国をにらみ、日米同盟の一層の強化を期待する。中国国営通信新華社は、日本メディ