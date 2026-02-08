自民党の小泉進次郎防衛相が８日放送のフジテレビ系衆院選特番「ＬＩＶＥ選挙サンデー」に出演し、次期総裁選について言及した。今回の衆院選では開票の午後８時から自民党の圧勝が伝えられている。神奈川１１区の小泉氏は同番組に出演し、元ＮＨＫでジャーナリストの岩田明子氏から「これだけの議席を獲得すると、話が早いが次の総裁選に興味があるが、出るか？」と聞かれた。小泉氏は「岩田さんが今言ったように（総裁選