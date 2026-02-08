ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が８日、宮崎春季キャンプでのブルペン投球で一番衝撃を受けた投手の名前を挙げた。鷹の宮崎春季キャンプはこの日で第２クールが終了。小久保監督は毎日のようにブルペンへと足を運び、投手陣の投球をチェックした。その中で「一番この間のブルペンを見てびっくりした」と語ったのが育成のアレクサンダー・アルメンタ投手（２１）だった。ＷＢＣではメキシコ代表にも選出されている左腕