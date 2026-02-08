衆院選が８日投開票され、自民党の森下千里氏（４４）が、宮城４区で初当選を確実とした。同選挙区で長らく地盤を築いていた中道改革連合共同幹事長の安住淳氏を破った。午後８時すぎ、事務所には１００人近い支援者が集まり、会見を行った。森下氏は「皆様方のおかげで当確をいただくことができた。本当にありがとうございます」と感謝。「まだまだ至らぬところのある私でありますけど、これからも皆様方にご指導していただき