『第5回 小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙』ベスト10結果発表会が7日、東京・千代田区で開催され、『大ピンチずかん３』が1位に輝きました。このイベントは、“すべてのこどもたちに、本と出会う喜びを”という思いから、小学生に1番好きな本への投票を呼びかけ、選ばれた本のランキングをこどもたちと発表するものです。過去4回の開催で累計約70万人の小学生が投票に参加（こどもの本総選挙事務局発表）。今回で第5回を迎え