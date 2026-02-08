衆院選の投開票が８日、行われ、「中道改革連合」の共同選対委員長も務めた馬淵澄夫氏（６５）＝奈良１区＝の選挙区での敗北が確実となった。高市総理のおひざ元。高市旋風をはね返すことができず、自民・小林茂樹氏に敗れる形に。「まさに完敗です。我々としても全く太刀打ちできなかったことを真摯に受け止めなければならないと思います。誠に申し訳ございませんでした」と敗戦の弁。雪辱を誓った。馬淵氏は筋力トレーニン