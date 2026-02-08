「巨人春季キャンプ」（８日、宮崎市）第２クール最終日を迎えた阿部監督が、１０日から１２日の第３クールで臨時コーチを務めるＯＢの松井秀喜氏の来訪を心待ちにした。松井氏が臨時コーチを務めるのは２年ぶり５度目。「みんなどしどし質問してほしい、こんなチャンスめったにないんで、いろんなことをね。聞いたら絶対教えてくれるはずですので」と選手が松井氏を質問攻めにすることを期待した。敬意を持って大物ＯＢを