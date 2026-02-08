「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（８日、住之江）待望のＧ１初優勝へ絶好の１号艇が転がり込んできた。予選２位の権藤俊光（３９）＝１１５期・大阪・Ａ１＝が準優９Ｒで逃げ切り１着。直後の１０Ｒでトップ通過だった山本隆幸（兵庫）が４着に敗れたため、優勝戦の絶好枠を手にした。「あまり緊張するタイプではないけど（準優は）だいぶ緊張した」と振り返る準優だったが、レースは圧巻の逃走劇。「足は完璧でした。朝はゾー