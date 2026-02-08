気象台は、午後9時43分に、なだれ注意報を新庄市、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・新庄市、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町などに発表（雪崩注意報） 8日21:43時点庄内では、風雪や高波に注意してください。村山、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。山形