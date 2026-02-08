東京都港区で行われた衆院選の開票作業＝8日夜衆院選の投票率は、共同通信社の8日午後9時現在の推定で56.24％となった。2024年の前回衆院選（小選挙区53.85％、比例代表53.84％）を2ポイント程度上回る可能性がある。総務省のまとめでは、期日前投票者数は過去最多の約2701万人だった。推定投票率は、各都道府県選挙管理委員会の発表に基づき独自に集計した。確定値と異なる可能性がある。