島根県選挙管理委員会は8日、島根2区の同県浜田市の開票所で、開票開始時間を約40分繰り下げたと明らかにした。交通事故によるとみられる渋滞のため、投票箱が予定時刻の午後8時に間に合わなかったとしている。県選管によると、予定時刻までに4カ所の投票箱が届かなかった。