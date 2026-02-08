初当選を確実にし、菅元首相（右）とガッツポーズする新田氏＝８日午後８時２０分ごろ、横浜市南区の特設会場（立石祐志写す)菅義偉元首相の秘書を２０年にわたり務め、その地盤で初の選挙戦に挑んだ自民党の新人・新田章文氏（４４）は投票が締め切られると同時に当選確実となった。横浜市南区の事務所前駐車場の特設テント会場に集まった約２００人から拍手と歓声を浴び、「夢を努力で実らせる菅イズムを継承していく」と決