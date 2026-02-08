「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（８日、住之江）狙うは頂点のみだ。井上忠政（２９）＝大阪・１１９期・Ａ１＝が準優９Ｒで３コースから果敢に攻めて２着。堂々の優出切符を手にした。「足は満足しています。バランスが取れて全部が上の方にいます」と仕上がりは十分だが、優勝戦の枠番は６号艇。内枠の強敵を撃破するためには、さらなるスパイスを加えるつもりだ。「もっとペラをやらないとダメですね。優勝するには足だけを