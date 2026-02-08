大勝の自民党は高市総裁党本部で花付けを行う一方、大敗が確実となっている中道改革連合は、花付け自体をやめたという。また幹部である安住幹事長も、本来であれば開票センターに行く予定だったが、それもキャンセルしたということだ。8日投開票の衆院議員選挙の出口調査の結果に基づく議席予測は、自民党が実に単独での300議席超えが視野に入る圧倒的勝利となっている。自民党は、小選挙区のおよそ9割で当選圏に入る勢いで、比例