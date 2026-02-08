衆院選富山１区は、自民党の中田宏氏が当選を確実にした。中田氏は当選５回目。衆院議員を経て、２００２年〜２００９年に横浜市長を務めた。その後、参院議員などを務めた。昨年の参院選では比例選に立候補したが、落選した。