【川崎−琉球】第２クオーター、シュートを決める川崎の津山＝東急ドレッセとどろきアリーナ（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は８日、東急ドレッセとどろきアリーナなどで行われ、東地区１１位の川崎は琉球に６６−７７で敗れ、３連敗を喫した。同９位の横浜ＢＣは三遠に７２−７８で競り負けた。川崎は６点ビハインドで迎えた第３クオーターに２６失点し、突き放された。第４クオータ