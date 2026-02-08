衆議院選挙の新潟1区で、自民党・新人の内山航さんが当選確実です。初めての当選を確実にしています。新潟1区は新潟市中央区や佐渡市などからなる選挙区で、内山さんのほか、中道改革連合・前議員の西村智奈美さん、参政党・新人の小池幸夫さん、日本維新の会・新人の伊藤和成さん、共産党・新人の中村岳夫さんの合わせて5人が立候補していました。