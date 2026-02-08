近年シニア雇用が進み、65歳以上で年金を受け取りながら働く人が増えています。しかし、年金と給与の「ダブル収入」になると税金の仕組みが複雑になり、確定申告が必要なのに申告漏れが起きるケースが目立ちます。この記事では、自分がどのケースに当てはまるかを判断できるよう、確定申告の要否を見極めるポイントを整理します。年金と給与がある人は申告が必要になりやすい年金を受け取りながら働いている人の中には、「パート先